В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом: 95% госпитализированных не были вакцинированы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом: 95% госпитализированных не были вакцинированы

В Киеве коронавирусом чаще и тяжелее начали болеть молодые люди до 40 лет и дети, сами проявления заражения стали сильнее. Ежедневно медучреждения принимают по три сотни новых пациентов, более 95% тех, кто попадает на больничную койку – невакцинированные.

Ситуация с распространением инфекции в столице стремительно ухудшается, констатировал мэр Виталий Кличко. О том, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в городе, рассказали также медики, передает официальный Telegram-канал КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в настоящее время отделения киевских медучреждений, которые принимают больных с коронавирусом или подозрением на него, заполнены почти на 47%. Последних в стационарах находится 195 человек, а тех, кто на лечении с подтвержденным диагнозом – 1837.

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Ситуация с COVID-19 в Киеве стремительно ухудшается

К тому же 1297 из них – в тяжелом состоянии. В частности, 155 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких, 30 подключены к аппаратам ИВЛ, а в кислородной поддержке нуждаются 1512 пациентов.

Ежедневно больницы Киева принимают по 300 пациентов с COVID-19 или подозрением на него

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом, – невакцинированные. У таких больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", – говорится в сообщении.

Врач Виктор Авранчук

Врач-инфекционист Александровской больницы Виктор Авранчук отметил, что медики заметно ощутили значительный прирост больных – только в их медучреждении ежедневно принимают около 50-60.

По его словам, вирус стал более агрессивным и поражает не только лиц из групп риска – пожилых, с патологиями, но и молодых людей до 40 лет.

Прирост новых случаев COVID-19 и смертей от него в Киеве

"Симптомы более выражены – значительно выше температура, легочная недостаточность развивается гораздо быстрее, вообще тяжелее начало протекать само заболевание. Вакцинация, конечно, не гарантирует стопроцентную защиту, но все же дает гарантию, что человек если и заразится, то течение болезни будет легче", – рассказал Авранчук.

Отметим: за прошедшие сутки в Киеве подтвердили еще 978 заражений коронавирусом, на 13 октября общее количество случаев составляет 241 862. Из них 5595 – летальные (+19 за сутки), а 223 099 – выздоровления (+218). По данным СНБО, активными больными в столице остаются 13 168 человек (суточный прирост +741).

Прирост лиц, которые болеют, и тех, кто вылечился от COVID-19 в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве допускают усиление карантинных ограничений. Единственным, что может предотвратить это, называют вакцинацию – чтобы избежать локдауна, прививки нужно сделать как можно большему количеству жителей.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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