В Киеве спасатели помогли подростку, застрявшему в контейнере для сбора вещей. Фото

В Соломенском районе Киева во вторник, 24 мая, спасатели освободили ребенка из железной ловушки. Мальчик залез в контейнер для сбора гуманитарных вещей, но самостоятельно вылезть не смог.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пока подростку ничего не угрожает.

По словам спасателей, сообщение о том, что на улице Волынской, 9/21, ребенок находится в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей, к ним поступило 23 мая в 21:00.

"На месте бойцы ГСЧС установили, что из-за детских баловства и любознательности, 14 летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог. Поэтому, не теряя времени спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали мальчика. К счастью с ним все хорошо!", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Деснянском районе Киева малолетний мальчик во время игры застрял обеими ножками в конструкции табуретки. Чтобы помочь ребенку, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сквира Киевской области малолетняя девочка проткнула прутом руку и повисла на заборе. Чтобы помочь ребенку, спасатели задействовали специнструмент.

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