В Киеве спасатели помогли медикам спустить пенсионерку к "скорой". Фото

В Оболонском районе Киева в понедельник, 19 апреля, спасатели помогли врачам госпитализировать 83-летнюю женщину.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС столицы медики не могли спустить женщину из квартиры, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 13А (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Было установлено, что работники экстренной медицинской помощи не могут самостоятельно транспортировать пациентку в карету скорой. С помощью медицинских носилок, спасатели с пятого этажа транспортировали женщину к автомобилю медиков", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, в Оболонском районе Киева в среду, 3 марта, на Большой Окружной дороге Hyundai выехал за пределы дороги и столкнулся с отбойником. В результате ДТП водитель автомобиля была зажата между сиденьем и панелью приборов.

Чтобы извлечь женщину из транспортного средства, спасатели задействовали шанцевый и электроинструмент. Также с помощью бензореза срезали часть металлического отбойника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 8 марта спасатели с помощью специнструмента срезали с шеи девушки металлический ошейник.