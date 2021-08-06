В центре Киева создали уникальный мурал, который очищает воздух. Фото

В Киеве возле ТРЦ "Осean Plaza" появился уникальный мурал, который очищает воздух. Арт-объект обращает внимание на экологическую проблему использования полиэтилена, и способен очищать воздух как 200 деревьев. Отыскать стенопись можно на улице Большой Васильковской 143/2.

Об удивительном проекте сообщил украинский филиал легендарного американского бренда Converse. Киевский мурал создали в рамках фирменного движения Break Barriers City Forests (с англ. разрушай преграды городских лесов. – Ред.) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для создания подобных арт-объектов используют специальную краску, в которой под воздействие солнца активизируются пигменты поглощающие опасные вещества.

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По словам компании, уже в скором времени полиэтилен может поглотить все вокруг, поэтому нужно уделять этой экологической проблеме особое внимание.

"Мы убеждены, что самовыражение и искусство способны отображать современность, подвигнуть на диалог и строить мосты между людьми. Вместе с видением местных творческих личностей это уличное искусство стало публичным призывом к прогрессу", – говорится в сообщении.

Шедевр уличного искусства создала киевская художница Анастасия Суммовская.

Отметим, что Киев стал одним из немногих городов мира, где создали уникальный мурал. Подобные эко объекты есть в Сиднее, Мехико, Лиме Варшаве и в нескольких других столицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе столицы появился новый яркий мурал, посвященный украинским дорогам. На нем изображена девочка, которая сидит в коробке и колдует с помощью магической палочки.