В Киеве создали сквер имени Василия Слипака и дали названия двум площадям

В Киеве Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Там отметили, что в столице также дали название двум безымянным площадям, а также переименовали проезд у ЖК "Новопечерские Липки".

"Присвоение сквера имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", – отметила замглавы КГГГА Марина Хонда.

Комиссия присвоила новые названия одной улицы и двум площадям:

проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

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безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе название "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе название "площадь Отрадная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице предложили переименовать проспект Науки в Голосеевском районе на проспект в честь народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.