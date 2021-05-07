В Киеве создадут новый парк на набережной Днепра. Видео

На Днепровской набережной, в районе залива Берковщина в Дарницком районе Киева обустроят парк активного семейного отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для реализации этого проекту распоряжением КГГА № 1017 предусмотрено проведение соответствующего конкурса по привлечению инвестора.

"На участке, ориентировочной площадью 7,55 га, запланировано обустройство объектов рекреационного назначения без капитального строительства – детской зоны, зоны активных развлечений, беседок и других сборно-разборных конструкций. Кроме этого, за счет инвестора выполнят отдельные работы по благоустройству пляжа", – рассказали в пресс-службе.

Заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса определено коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство". Оно должно разработать и согласовать в установленном порядке ориентировочные технико-экономические показатели и возможные передпроектни предложения.

Важными условиями запланированного конкурса является недопущение повреждения имеющихся объектов благоустройства и запрет сноса зеленых насаждений.

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