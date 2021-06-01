В Киеве создадут новые зеленые зоны: список адресов

В нескольких районах Киева могут появиться новые зеленые зоны. Такой проект решения поддержали во вторник, 1 июня, на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что их создадут с целью улучшения экологического состояния города, повышения уровня озеленения и недопущения застройки столицы.

В Киевсовете отметили, что поддержка данного ходатайства предоставит разрешение на разработку проекту землеустройства по отводу земельных участков для создания инициированных зеленых зон.

"В результате община получит новые зеленые зоны, которые будут независимо упорядочены, появятся зеленые насаждения и элементы благоустройства, вместо заброшенной, неухоженной придомовой территории", – подчеркнули в пресс-службе.

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Создание зеленых зон планируется по адресам:

– между домами 34, 36 и 38 по улице В. Гетьмана в Соломенском районе;

– у дома 40 на проспекте Маяковского в Деснянском районе;

– у домов 61, 61а, 61б, 61в по улице Д. Щербаковского и 9 по улице Стеценко в Шевченковском районе;

– вдоль улицы Днепровская Набережная, 25а в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на Днепровской набережной, в районе залива Берковщина в Дарницком районе Киева обустроят парк активного семейного отдыха.