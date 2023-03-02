В Киеве совершенствуют систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: около недели может работать без энергии

В столице Украины продолжают совершенствовать системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В Деснянском районе установили новые приборы, которые могут около недели работать без электроснабжения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Всего в городе должно появиться 650 таких систем.

"Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения россии. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", – рассказал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что благодаря собственному резервному оборудованию точка оповещения может работать около недели без электроснабжения. Поэтому даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет управляться автономно и с применением искусственного интеллекта.

Кроме формирования сигнала "Внимание всем", она позволяет выполнить адресное, индивидуальное на каждый громкоговоритель, уведомление граждан. Это будет зависеть от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.

"Первые объекты реконструированной системы – 15 точек оповещения – уже протестировали в Деснянском районе столицы. А за две недели к ним добавят еще 12 (точек). Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения. Всего же по Киеву – 630", – уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги. Это нужно, чтобы жильцы имели доступ к защитным сооружениям.

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