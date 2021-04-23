В Киеве сотрудников метро научат оказывать домедицинскую помощь

В Киеве сотрудники метрополитена, в случае необходимости, смогут оказать пассажирам домедицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, депутаты Киевсовета поддержали проект решения о внесении дополнений в Правила пользования метро.

В частности, они утвердили пункт о предоставлении домедицинской помощи. До сентября сотрудники подземки, которые дежурят на станциях, пройдут необходимое обучение.

Отметим, в метрополитене размещены 52 дефибриллятора, которые были закуплены Киевским городским центром здоровья.

Оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки".

Еще 33 дефибриллятора находятся в кассах.

Кроме того, в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Оболонь" начали установку и настройку новых контрольно-пропускных пунктов.