18 сентября в Киеве состоится торжественное открытие первого международного лицензионного казино "Shangri La". Для игровой индустрии Украины это одно из ключевых событий года.

Как сообщила пресс-служба казино, гостям вечера представится возможность насладиться не только популярными играми на столах, но и шоу-программой, артистами цирка Дю Солей, а хэдлайнером открытия станет обворожительная Вера Брежнева.

Также отличным дополнением вечера станет специальный фуршет от шеф-повара Fairmont Grand Hotel Kyiv Айkа Вейшторта. Начало мероприятия в 21.00.

Единственное международное казино премиум-класса в Киеве, расположенное в самом сердце города в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Бренд "Shangri La" хорошо знаком игрокам по всему миру и за свою почти полувековую историю стал признанным местом для игр наивысшего класса.

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"Shangri La" в Киеве – это 1600 квадратных метров, 50 игровых столов, более 90 игровых автоматов от известных мировых производителей, все это в изысканном интерьере, выполненном в светлой цветовой гамме, создающую теплую и уютную атмосферу, где все подчиняется логике пространства – открытого, но в то же время камерного.

Ключевой особенностью казино "Shangri La" является индивидуальный подход к каждому клиенту. Эксклюзивная организация игровых туров для любителей азартных игр включает проживание в отеле, трансфер из аэропорта и другие услуги уровня VIP.

Всех желающих ждут по адресу: Fairmont Grand Hotel Kyiv, Набережно-Крещатицкая, 1, казино "Шангри Ла".