В Киеве со дворика на Рейтарской исчез легендарный ворон Крум. Видео

В Киеве исчез легендарный ворон Крум. Клетка на улице Рейтарской, где последние 25 лет живая птица, открыли неизвестные, а ее внутри не было.

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Об этом сообщил телеканал "Мы Украина". Полиция проверила записи на видеокамерах, но пока результата нет (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Киеве со дворика на Рейтарской исчез легендарный ворон Крум. Птица прожила здесь более 25 лет. О нем заботились каждый день - кормили, ухаживали, лечили", – говорится в сообщении.

Подозревают, что ворона могли украсть или выпустить. По словам киевлянина, который ухаживал за птицей, перед исчезновением на улице видели мужчину, который угрожал выпустить Крума, если не сделают клетку большего размера. На следующий день птица исчезла. Как отметили местные жители, что для него губительно, ведь пернатый никогда не жил на свободе.

Напомним, в Дарницком районе Киева энергетики обустроили новое гнездо для аистов вместо разрушенного непогодой. Для этого специалисты изготовили специальную платформу, установленную на столб. Новый дом для птиц появился в столичных Бортничах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области местный житель спас сову семью. Мужчина сделал гнездышко для семерых совенят, которые, к сожалению, выпали из гнезда.

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