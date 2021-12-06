В Киеве смонтировали основу главной новогодней елки Украины. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Рабочие смонтировали стальную основу будущей елки

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 6 декабря, на Софийской площади рабочие смонтировали металлическую основу главной елки страны. В этом году она будет искусственной.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Церемония официального открытия состоится 19 декабря.

Ель установят на Софийской площади.
Рабочие смонтировали основу елки.
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Так, рабочие уже смонтировали металлическую основу елки и в ближайшее время приступят к монтажу веток, которые уже доставлены и находятся возле памятника Богдану Хмельницкому.

Ветви искусственной елки.
На площадь привезли элементы новогодней елки.

Кроме того, рядом с Софийской площадью уже появилось полсотни рождественских домиков, которые являются частью рождественской ярмарки. Стоит отметить, что локация, вокруг главной елки Украины, охраняется и уже ограждена забором.

Рядом с площадью уже поставили полсотни домиков.
Вокруг новогодней локации установили забор.

До 15-16 декабря дерево и украшения будут окончательно смонтированы, а 19 декабря в 16:00 пройдет церемония официального открытия.

Отметим, как уточнила на странице в социальной сети Facebook компания Folk Ukraine, которая отвечает за празднества и создание дерева, киевлян и гостей столицы ждет несколько сюрпризов.

Напомним, главную елку страны, на Софийской площади, коммунальщики начали собирать 29 ноября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

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