В Киеве сквер дружбы с Москвой переименовали в Героев Мариуполя, – Кличко

Киевский городской совет в пятницу, 15 апреля, по инициативе мэра столицы, во время заседания принял решение о переименовании бывшего сквера родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. Теперь эта локация будет носить название – Героев Мариуполя.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко, передает пресс-служба политика. В ближайшее время Киевсовет должен быть рассмотреть вопросы относительно переименования других локаций, которые имеют названия, связанные с агрессором.

"Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую ​​инициативу. Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали. Стоявший в сквере памятный знак так называемой "дружбе" демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы уточнил, что также депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. Это, в первую очередь, касается упрощения процедуры при награждении украинских героев и волонтеров. А также процедуры наименований объектов города.

"Но в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование – актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. Этим процедурам мы уделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко инициировал переименование бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в Сквер Героев Мариуполя. Соответствующий проект решения Кличко подписал во время акции по высадке деревьев и кустов на территории этого свекра в Голосеевском районе столицы.