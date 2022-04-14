Кличко подписал проект решения о переименовании сквера дружбы между Киевом и Москвой в Сквер Героев Мариуполя

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует переименование бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в Сквер Героев Мариуполя. Соответствующий проект решения Кличко подписал сегодня во время акции по высадке деревьев и кустов на территории этого свекра в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-центре мэра столицы. Виталий Кличко в День Окружающей среды вышел вместе с киевлянами высаживать деревья в зеленых зонах города.

"Идет 50-й день широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, совершающих страшные преступления против человечности, совершают геноцид украинского народа. Украинцы героически защищают свою землю. Страна живет в состоянии войны. Обороняется и работает на всех фронтах. Киев не прекращает работу, чтобы восстановить поврежденные в результате обстрелов дома и инфраструктуру Сегодня – в День окружающей среды в городе проходят толоки в разных районах столицы Коммунальные службы и сами киевляне благоустраивают свои дворы, парки и скверы в своих районах Сегодня в зеленых зонах города высадили 500 деревьев и более тысячи кустов ", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

Сквер на улице Якубовского на Теремках несколько лет назад отремонтировали. А сегодня там высадили деревья и кусты – калину и черемуху.

"Раньше эта зеленая зона имела неофициальное название сквер родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. В центре сквера стоял соответствующий памятный знак. В июле 2021 года Киевсовет принял решение о его демонтаже. 1 сентября знак демонтировали, – отметил мэр. – Сейчас мы здесь наводим порядок, высаживаем деревья и кусты.И скверу нужно новое название.Я инициирую, чтобы Киевсовет, принял решение, чтобы этот сквер имел официальное название – Сквер Героев Мариуполя.И сегодня подписал соответствующий проект решения, который Киевсовет должен рассмотреть на ближайшем заседании ", – заявил Виталий Кличко.