В Киеве скульптор ремонтирует трещины в асфальте 'золотом'. Видео

В Киеве скульптор Вахан Авакян начал самостоятельно заделывать трещины в асфальте. Однако делает он это необычным образом: после заполнения пустот мастер окрашивает материал в золотой цвет.

Для ремонта дорог скульптор использует полимер, который после покрывает золотистой пудрой. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу о конца).

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На днях Вахан устроил первый такой перформанс и выложил ролик в сеть. Там он получил отклик и поддержку такой идеи от комментаторов.

"Трещины сами по себе довольно красивые, они очень живописные и интересные. Так мы их подчеркиваем, делаем их еще более красивыми и акцентируем внимание на этой проблеме", – сказал Авакян.

По словам скульптора, на каждое такое произведение на дороге он тратит примерно 500 гривен. Таким образом он хочет обратить внимание на серьезные проблемы с асфальтным покрытием в столице. Речь идет и о проезжей части, и о пешеходных зонах.

Отметим, что такой способ ремонта напоминает кинцуги – японское искусство реставрации керамики с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком.

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