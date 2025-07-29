В Киеве сильный ветер сорвал облицовку с многоэтажки: спасатели объявили І уровень опасности. Видео

В Киеве второй день подряд бушует непогода, столицу накрыли мощные грозы и проливные дожди. А сегодня, 29 июля, сильный ветер сорвал элементы облицовки с жилого комплекса "Патриотика" на Осокорках.

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Об этом сообщили местные паблики. В социальных сетях распространяют соответствующее видео.

На кадрах видно, как порывы ветра отрывают облицовку, она падает с высоты многоэтажки. Куски летят прямо на людей и автомобили.

Это происходит на фоне непогоды, охватившей столицу Украины. В Киеве сегодня дожди с грозами. Метеорологи объявили повышенный уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, такая же погода сохранится и завтра, в среду, 30 июля. В Киеве и области ожидается значительный дождь с грозой.

Грозовые дожди накроют почти всю страну, кроме запада, крайнего востока и Крыма.

В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий.

Самые интенсивные осадки ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, там пройдут значительные дожди.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях — местами ожидается град и шквалы 15–20 м/с.

В Киеве и большинстве областей объявлен І уровень опасности (желтый).

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу транспорта, коммунальных и энергетических служб.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что 29 июля циклон принесет неустойчивую дождливую погоду в западные и северные области Украины. В Киеве ожидаются местами дожди с грозами, при этом температура воздуха остается высокой – до +29, +30 градусов.

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