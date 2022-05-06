В Киеве школьники будут учиться дистанционно до кона учебного года

В Киеве школьников продолжат обучать в дистанционном режиме. Эта мера будет действовать до конца учебного года.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. По его словам, согласно решению Минобразования, государственная итоговая аттестация в этом году отменена.

"В столице образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Ситуация не изменится до конца учебного года. Решение о возобновлении обучения в дистанционном режиме было принято, как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей. Учитель и одноклассники – это люди, с которыми ребенок эмоционально связан, ведь в мирное время проводит много времени с ними. Находясь на связи в непростое время, дети чувствуют поддержку друг друга и вместе с тем продолжают обучение", – рассказал Поворозник.

Он добавил, что по решению Министерства образования и науки Украины составление государственной итоговой аттестации в этом году отменено.

Как писал OBOZREVATEL, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, все школы были переведены на дистанционное обучение.