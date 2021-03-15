Строительство МФК Intergal City: суд помогает застройщику обойти закон

В Печерском районе Киева расположен комплекс бизнес-класса МФК Intergal City, строительство которого сопровождалось рядом судебных разбирательств, связанных с нарушениями и злоупотреблениями должностными лицами компании.

Как сообщают "Нерухомі", первым камнем преткновения на пути указанного строительства стало его месторасположение. ЖК находится в пределах Центрального исторического ареала и в ландшафтно-охранной зоне, что требует дополнительного согласования проекта и разрешения на проведение работ.

Когда Минкульт выявил нарушения и в октябре 2020 года потребовал прекратить проведение земляных и любых других работ на участке, заказчик строительства обратился в суд с иском к Министерству с обжалованием вынесенных документов. В итоге в феврале 2021 года Окружной административный суд Киева признал проект строительства согласованным.

Однако в ходе строительства ГАСИ зафиксировала много нарушений и тоже выдала предписание остановить выполнение строительных работ. Но в этой ситуации суд также принял сторону застройщика.

Кроме того, Печерское управления полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотреблений должностными лицами компании Интеграл-Буд, которое непосредственно касается строительства МФК Intergal City. Однако на сегодняшний день отсутствует информация о дальнейшей судьбе досудебного расследования и решения застройщиком вопросов с Нацполицией.

Стоит отметить, что в 2019 году застройщик провел корректировку проектной документации и изменил наименование объекта строительства: вместо торгово-офисного стал многофункциональный жилищно-общественный комплекс. Однако такое изменение объекта строительства требует разработки нового проекта, а не корректировки.

МФК Intergal City– это комплекс бизнес-класса, что находится на ул. Старонаводницкой, 2-20 в Печерском районе г. Киева. МФК состоит из сооружения I очереди, которая введена в эксплуатацию, и сооружений II очереди. Расположен комплекс на земельном участке площадью 3.0251 га, в пределах Центрального исторического ареала г. Киева, между ул. Старонаводницкая и бульв. Леси Украинки, на склоне Печерского холма в урочище Наводницкая балка, и в непосредственной близости от Зверинецкого кладбища.

По состоянию на март 2021 на обьекте заканчивается возведение каркаса жилых домов МФК Intergal City, продолжается кладка внешних, внутренних стен и перегородок, а также начинаются монтажные работы по остеклению фасада.