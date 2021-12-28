В Киеве с 1 января начнет работать пункт приема елок и сосен: назван адрес

В Киеве с 1 января 2022 года начнет работать пункт приема новогодних елок и сосен. Он находится на территории базы коммунального предприятия, расположенного на проспекте Освободителей, 6.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Праздничные деревья отправят на переработку.

"С 1 января 2022 года на территории базы КП УЗН Днепровского района, пр-т Освободителей, 6, будет работать пункт приема елок. Напомним, что после приема вашей новогодней красавицы, мы перерабатываем ее на щепу, которую весной используем в производственных нуждах, в частности мульчирование лунок высаженных деревьев и кустов. Это уменьшает испарение влаги, увеличивает содержание питательных веществ в почве и уменьшает рост сорняков", – уточнили в пресс-службе.

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Деревья принимаются без упаковки, новогодних украшений и других искусственных материалов.

Напомним, в Киеве в среду, 15 декабря, начали работать официальные елочные базары. Все деревья чипированы и имеют соответствующие документы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве работники коммунальных служб обнаружили около 20 точек по продаже елок и сосен, у которых не было разрешительных документов. Девять из них уже демонтированы.