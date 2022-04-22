В Киеве родственники больше месяца скрывали от 93-летней женщины, что РФ напала на Украину. Видео

В Киеве родственники 93-летней местной жительницы 33 дня скрывали от нее информацию о начале полномасштабного нападения РФ на Украину. На этот шаг киевляне пошли, заботясь о здоровье пенсионерки.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. У пожилой киевлянки "внезапно сломались" телевизор и радиоприемник (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Родственники 93-летней киевлянки 33 дня скрывали от нее, что Россия напала на Украину, заботясь о здоровье. В юности женщина пережила репрессии, расстрел отца и оккупацию Киева в 1941–1943 годах. Чтобы скрыть новости о войне, в квартире плохо слышавшей пенсионерки "внезапно сломались" телевизор и радиоприемник. Но правда раскрылась случайно – тайну раскрыла одна из подруг женщины и рассказала, что началась война", – говорится в сообщении.

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Напомним, возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, пытавшихся выехать в безопасное место. Кроме того, солдаты страны-агрессора разграбили мини-маркет на местной АЗС.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обороны Киевской области пригород поселка Иванков стал местом ожесточенных боев. Отсюда оккупанты постоянно обстреливали Вооруженные силы Украины, пытаясь прорваться к Киеву.