В Киеве резко потеплеет, а затем пройдут дожди

Василий Михальчук Жизнь столицы 09:42, 29.03.2021 Обновлено: 09:46, 29.03.2021

В Киеве, с 29 марта по 2 апреля установиться неустойчивая, но теплая погода с периодическими осадками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 29 марта днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до +9 градусов.

Во вторник, 30 марта в Киеве ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до + 1 градуса, однако днем потеплеет до +13.

В среду, 31 погода ухудшиться. Ночью столбики термометра опустятся до +1 градуса, при этом возможен мокрый снег с дождем. Днем потеплеет до +13, пройдет небольшой дождь.

В четверг, 1 апреля погода порадует нас очень теплой погодой. Даже ночью температура не опустится ниже + 5 градусов, а днем максимальная температура составит + 16 градусов. Осадков не ожидается.

А вот в пятницу, 2 апреля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В городе пройдут дожди, а днем похолодает до +12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что в начале апреля в Украине начнется стабильное потепление.

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Кияни Жизнь столицы

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