У Києві різко потеплішає, а потім пройдуть дощі
У Києві, з 29 березня до 2 квітня встановиться нестійка, але тепла погода з опадами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у понеділок, 29 березня, вдень пройде невеликий дощ, а стовпчики термометра піднімуться до +9 градусів.
У вівторок у Києві очікується ясна погода. Вночі температура опуститься до +1 градуса, проте вдень потеплішає до +13.
У середу погода погіршиться. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1 градуса, водночас можливий мокрий сніг із дощем. Вдень потеплішає до +13, пройде невеликий дощ.
У четвер, 1 квітня, погода порадує нас дуже теплою погодою. Навіть вночі температура не опуститься нижче +5 градусів, а вдень максимальна температура становитиме +16 градусів. Опадів не очікується.
А ось в п'ятницю, 2 квітня, в Києві прогнозується погіршення погодних умов. У місті пройдуть дощі, а вдень похолоднішає до +12 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, що на початку квітня в Україні почнеться стабільне потепління.