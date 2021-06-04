В Киеве ремонтные работы и ДТП спровоцировали многочисленные пробки. Карта

В Киеве в пятницу, 4 июня, движение транспорта было парализовано из-за многочисленных пробок. На основных дорогах города автомобили движгались с небольшой скоростью.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Северном (ДТП в сторону метро "Почайна"), Метро, Патона и Гаванском мостах.

Пробки образовались на проспектах Николая Бажана, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Петра Григоренка, Победы (несколько ДТП на участке дороги между станциями метро "Житомирская" и "Святошин"), Любомира Гузара, Воздухофлотском, Героев Сталинграда, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

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Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской, Вадима Гетьмана, Анны Ахматовой, Михаила Грушевского, Большой Окружной дороге, Академика Заболотного, Кольцевой дороге (ремонтные работы), Дегтяревской, Юрия Ильенка и Семена Скляренко

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Дружбі Народов, Тараса Шевченко и Чоколовском, а также на Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева с 5 по 27 июня на улицах Костельной и Трехсвятительской частично ограничат движение авто.