В Киеве ремонтные работы и ДТП спровоцировали многочисленные пробки. Карта

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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На столичных улицах образовались тянучки

В Киеве в пятницу, 4 июня, движение транспорта было парализовано из-за многочисленных пробок. На основных дорогах города автомобили движгались с небольшой скоростью.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Северном (ДТП в сторону метро "Почайна"), Метро, Патона и Гаванском мостах.

Пробки образовались на проспектах Николая Бажана, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Петра Григоренка, Победы (несколько ДТП на участке дороги между станциями метро "Житомирская" и "Святошин"), Любомира Гузара, Воздухофлотском, Героев Сталинграда, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

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В Киеве ремонтные работы и ДТП спровоцировали многочисленные пробки.
Проспекты Шухевича и Героев Сталинграда.
На столичных улицах образовались тянучки.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской, Вадима Гетьмана, Анны Ахматовой, Михаила Грушевского, Большой Окружной дороге, Академика Заболотного, Кольцевой дороге (ремонтные работы), Дегтяревской, Юрия Ильенка и Семена Скляренко

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Дружбі Народов, Тараса Шевченко и Чоколовском, а также на Набережном шоссе.

Кольцевая дорога.
Проспект Победы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева с 5 по 27 июня на улицах Костельной и Трехсвятительской частично ограничат движение авто.

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