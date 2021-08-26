В Киеве ремонт на Южном мосту спровоцировал большую пробку. Видео
В Киеве в четверг, 26 августа, ремонт на Южном мосту спровоцировал пробку на проспекте Николая Бажана. Работы продляться до 1 октября.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Для движения транспорта оставили только одну полосу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
На опубликованной Telegram-каналом Киев Оперативный записи можно увидеть, что рабочие начали устанавливать прямо на дороге строительный вагончик на участке, который ведет на правый берег столицы.
Также тянучки образовались на близлежащих улицах, в частности: Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, Декабристов, Армянской, Ревуцкого, Харьковском шоссе и улице Ревуцкого.
Добавим, что из-за ремонтных работ пробки есть на проспектах Степана Бандеры (ремонт на Северном мосту) и Романа Шухевича (ремонт в районе ТРЦ "SkyMall").
Напомним, в Киеве с 24 августа и по 1 октября частично ограничили движение транспорта на Южном мосту. Дорожники заменят деформационные швы, а также будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 26 августа начался ремонт эскалаторов на станции метро "Олимпийская". Работы продлятся до 25 января 2022 года.