В Киеве разоблачили мошенницу, которая выманила у раненого воина более 700 тыс. грн себе 'на лечение'. Подробности и фото

Правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, выманила у раненого военнослужащего более 700 тысяч гривен. Мошенница просила у защитника Украины деньги, манипулируя эмоциями, в частности необходимостью срочного лечения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, разоблачили 41-летнюю жительницу столицы, которая во время военного положения обманула военнослужащего Вооруженных сил Украины. Он защищал страну на Донецком направлении, где и был тяжело ранен.

Злоумышленница создала фейковый аккаунт под вымышленным именем в одной из социальных сетей и выдавала себя за тяжелобольную женщину, которая якобы нуждается в срочном лечении и проведении хирургического вмешательства в Германии. Используя эмоциональное давление и манипуляции, она убедила потерпевшего систематически переводить средства на ее банковские счета.

Полицейские установили, что деньги поступали на личные карточки злоумышленницы, а также на счет ее матери. В дальнейшем их снимали через банкоматы и кассы банковских учреждений.

"В ходе обыска по месту жительства фигурантки в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наличные средства в сумме более 114 тыс. грн и обнаружили более десяти фейковых аккаунтов в соцсети, которые могли использоваться для аналогичных мошеннических действий. Установлено, что нанесенный потерпевшему ущерб составляет более 709 тысяч гривен. Присвоенные средства злоумышленница потратила на личные нужды", – отметили в пресс-службе.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

