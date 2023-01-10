В Киеве рассматривают возможность возобновления работы части трамваев

В настоящее время в Киеве все еще не работает наземный электротранспорт. При этом рассматривается вопрос возобновления работы части трамваев.

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Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В столице до сих пор сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.

"Пока мы остаемся в том режиме, в котором мы работаем. На сегодняшний день в городе не ездят трамваи и троллейбусы. Впрочем, мы ведем дискуссию, чтобы позволить возобновление работы части трамваев. Но решения будут после консультации со специалистами по электричеству. Если они поедут, то должны не останавливаться при выключении света", – уточнил Поворозник.

Напомним, ранее в Киеве из-за дефицита электроэнергии решили остановить весь наземный электротранспорт: трамваи и троллейбусы. Вместо них во все маршруты выпустили автобусы.

Добавим, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители столицы должны быть готовы, что отключение света в городе может продолжаться до весны.

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