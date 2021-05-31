В Киеве сотрудники учебных заведений получат прививки вакциной Pfizer

На этой неделе в столице начнут вакцинировать работников образовательных учреждений. Для этого подготовят 10 прививочных центров в каждом районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что работники системы образования получат прививки вакциной Pfizer.

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госппродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", – рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что вакцинировать исключительно работников учебных заведений.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", – отметил Поворозник.

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