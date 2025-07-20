В Киеве работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП: в ОГПУ отреагировали. Видео

Поздно вечером в субботу, 19 июля, в Голосеевском районе Киева сотрудник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП. Имя нарушителя – Молочный Андрей Андреевич, он уже задержан.

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Об этом в Telegram сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он отметил, что Молочный – главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская. На опубликованных кадрах видно, что авто вылетело прямо на пешеходную зону, когда потерпевшая стояла возле перехода.

"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Сегодня в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан", – написал Кравченко.

Он сообщил, что берет это дело под контроль и как генеральный прокурор будет представлять интересы потерпевшей в суде. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность... Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и Закон одни для всех... Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", – добавил глава ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля в Киеве на улице Саксаганского автомобиль Mercedes вылетел на летнюю террасу одного из кафе. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшая.

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