В Киеве Mercedes влетел в летнюю террасу кафе: есть пострадавшая. Фото и видео

Вечером в субботу, 19 июля, в Киеве на улице Саксаганского автомобиль Mercedes вылетел на летнюю террасу одного из кафе. Вследствие дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшая.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Авария произошла около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.

Она травмировала 28-летнюю женщину, которая находилась на летней террасе кафе. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

В полиции отметили, что водитель предварительно трезвая. Она рассказала, что во время движения авто на пол упал мобильный телефон. По словам женщины, она пыталась его поднять и потеряла управление транспортным средством.

В патрульной полиции Киева сообщили, что женщина, которая была за рулем, никогда не получала водительского удостоверения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, которые обеспечивали безопасность дорожного движения, и врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева водитель BMW на скорости снес дорожный знак, протаранил легковушку и врезался в металлическое ограждение. Как оказалось, у нарушителя ПДД были признаки алкогольного опьянения, а за руль он сел, не имея соответствующих документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!