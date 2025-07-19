В Киеве Mercedes влетел в летнюю террасу кафе: есть пострадавшая. Фото и видео
Вечером в субботу, 19 июля, в Киеве на улице Саксаганского автомобиль Mercedes вылетел на летнюю террасу одного из кафе. Вследствие дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшая.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Авария произошла около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.
Она травмировала 28-летнюю женщину, которая находилась на летней террасе кафе. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
В полиции отметили, что водитель предварительно трезвая. Она рассказала, что во время движения авто на пол упал мобильный телефон. По словам женщины, она пыталась его поднять и потеряла управление транспортным средством.
В патрульной полиции Киева сообщили, что женщина, которая была за рулем, никогда не получала водительского удостоверения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, которые обеспечивали безопасность дорожного движения, и врачи.
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