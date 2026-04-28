В Киеве пьяный мужчина приставал к прохожим и угрожал им оружием. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник навеселе гулял на улице с пистолетом и направлял его на прохожих.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступил вызов от прохожих, которые сообщили, что в Днепровском районе Киева по бульвару Верховной Рады ходит неизвестный с оружием в руках. На месте происшествия правоохранители выяснили, что женщина на улице заметила 31-летнего киевлянина навеселе с пистолетом в руке.

"Не на шутку испугавшись, киевлянка обратилась к компании мужчин. Впрочем, на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали правонарушителя – прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в его крови. У мужчины изъяли пневматический пистолет и сообщили ему о подозрении за – хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!