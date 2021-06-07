В Киеве проведут сельскохозяйственные ярмарки: адреса и даты
В Киеве 8-13 июня пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции. Места для них организованы в разных районах столица.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации в понедельник, 7 июня.
В частности, 8 июня (вторник) ярмарки пройдут в:
Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина, просп. Победы, 87;
Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.
9 июня (среда) в:
Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская);
Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
Подольском районе – ул. Правды, 5-11;
Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, просп. Победы, 87.
10 июня (четверг) в:
Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои), ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;
Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;
Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина, просп. Победы, 87.
11 июня (пятница) в:
Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, просп. Победы, 87;
Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, между уличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
12 июня (суббота) в:
Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;
Святошинском районе – просп. Победы, 87.
13 июня (воскресенье) в:
Деснянском районе – ул. Милославская (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Святошинском районе – просп. Победы, 87.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время локдауна в Киеве запрещали проведение сельскохозяйственных ярмарок.