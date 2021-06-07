В Киеве проведут сельскохозяйственные ярмарки: адреса и даты

В Киеве 8-13 июня пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции. Места для них организованы в разных районах столица.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации в понедельник, 7 июня.

В частности, 8 июня (вторник) ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе – просп. Науки, 88;

Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина, просп. Победы, 87;

Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

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9 июня (среда) в:

Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская);

Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

Подольском районе – ул. Правды, 5-11;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, просп. Победы, 87.

10 июня (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои), ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);

Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина, просп. Победы, 87.

11 июня (пятница) в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, просп. Победы, 87;

Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, между уличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

12 июня (суббота) в:

Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;

Святошинском районе – просп. Победы, 87.

13 июня (воскресенье) в:

Деснянском районе – ул. Милославская (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Святошинском районе – просп. Победы, 87.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время локдауна в Киеве запрещали проведение сельскохозяйственных ярмарок.