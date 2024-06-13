В Киеве простились с погибшим на фронте известным фотографом Арсеном Федосенко. Фото и видео

В Киеве в четверг, 13 июня, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с известным фотографом Арсеном Федосенко. Он погиб на фронте в результате российского обстрела.

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Об этом сообщило издание Телеграф. Вечная память и слава Герою!

Так, в Михайловском Златоверхом соборе простились с погибшим фотографом Арсеном Федосенко. Провести в последний путь воина пришли несколько сотен человек: близкие, друзья, коллеги и побратимы.

Федосенко был фотографом по призванию. Художник-график по образованию, он начал снимать на втором курсе института, в 1996-м. Работал фотографом в разных областях – издательской, рекламной, учебной, при этом всегда оставаясь художником. С 2010 года занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины, посольством Италии.

Арсен был талантливым фотографом и смелым человеком, известен своими фоторепортажами, которые делал, рискуя жизнью. Он был предан своей профессии и погиб, держа фотоаппарат в руках.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки вражеского FPV-дрона на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Дидяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июня.

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