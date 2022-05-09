В Киеве простились с отдавшим жизнь за Украину журналистом и воином Маховым. Фото

В Киеве в Михайловском соборе в понедельник, 9 мая, прошла церемония прощания с известным украинским журналистом и военнослужащим ВСУ Александром Маховым. Он погиб в боях с российскими оккупантами.

Об этом сообщило Эспрессо.TV. Провести защитника Украины в последний путь пришли друзья и коллеги (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Похоронили Александра Махова на столичном Берковецком кладбище.

Он погиб в возрасте 36 лет во время боевых действий в Харьковской области 4 мая. Он работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой для телеканала "Дом", а также служил в ВСУ.

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"Я не верю! Это не может быть правдой! Мой Саша хотел жить! И он жив! Пожалуйста, скажите, что это ошибка!!! Скажите", – написала невеста Александра, журналистка Анастасия Блищик.

Воин сделал ей предложение дистанционно, находясь на передовой. Вместо помолвочного кольца в руках у него было кольцо от гранаты.

Он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из охваченного коронавирусной болезнью китайского Уханя. После начала полномасштабной агрессии РФ журналист ушел на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб еще один украинский журналист – лейтенант Максим Мединский. Мужчина начал службу еще в 2014 году, а в феврале 2022 года снова вернулся в ряды ВСУ, чтобы помочь защитить государство от оккупационных российских войск.