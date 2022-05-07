На фронте погиб еще один украинский журналист: он защищал страну от оккупантов

На фронте погиб еще один украинский журналист – лейтенант Максим Мединский. Мужчина начал службу еще в 2014 году, а в феврале 2022 года снова вернулся в ряды ВСУ, чтобы помочь защитить государство от оккупационных российских войск.

Об этом сообщили на странице Facebook Болградского городского совета Одесской области. "Его пример - любить и защищать Родину в любой момент, должен стать для нас всех образцом безвозмездного, мужественного и патриотического отношения к земле, на которой мы живем", – говорится в посте.

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Гибель Максима подтвердил и его отец – военный журналист Сергей Мединский. "Наш ангел будет вечно защищать Украину в рядах небесных воинов", – написал он.

Известно, что лейтенант ВСУ с начала войны решил вернуться на службу. В интервью для издания "Махала", которое вышло 16 февраля, он признался: "Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать".

Пока не сообщается, где и при каких обстоятельствах погиб Максим Мединский. Однако известно, что у него дома остались жена, дочь и родители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на передовой погиб известный журналист Александр Махов, работавший на каналах "Украина", "Украина24" и "Дом".