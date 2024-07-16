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В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
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О смерти защитника Украины стало известно 10 июня

В центре Киева во вторник, 16 июля, прошла церемония прощания с военным, основателем добровольческого батальона "ОУН" Николаем Кохановским. О смерти защитника Украины стало известно 10 июня.

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Об этом сообщило hromadske. Вечная память и слава Герою!

Так, в Михайловском соборе Киева прошла церемония отпевания 53-летнего Николая "Буревия" Кохановского. Провести павшего защитника Украины в последний путь пришли сотни украинцев, в том числе военных.

В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото
В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

После этого траурная процессия, которую жители столицы встречали стоя на колене, спустилась на Майдан Незалежности, где прощальные речи произнесли близкие и собратья воина. Захоронят защитника Украины на Лесном кладбище Киева.

В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото
В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

Защитник Украины родился 25 мая 1971 года в поселке городского типа Приазовское в Запорожской области: ныне оно оккупировано российскими захватчиками. Как и большинство земляков, говорил по-русски – пока в возрасте 32 лет не принял для себя принципиальное решение перейти на украинский.

В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото
В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

До Революции Достоинства Кохановский уже успел отличиться в националистической среде и "заработал" три уголовных дела. Первые две – за повреждение в Киеве памятников одному из организаторов ВЧК и Голодомора Григорию Петровскому (в 2008-м) и Ленину (в 2009). После повреждения памятника "вождю мирового пролетариата" на Бессарабке его даже на несколько суток отправили в СИЗО.

В 2009-м Коханивский получил уже третье уголовное дело, на этот раз – из-за конфликта с помощником тогдашнего министра образования украинофоба Дмитрия Табачника, проявившего пренебрежение к украинскому языку. На этот раз дело обернулось несколькими неделями в СИЗО, откуда Николая выпустили под давлением протестов общественности и судом, во время которого Кохановский встретил свою будущую жену Екатерину.

В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

В биографии Кохановского – немало страниц, связанных с противостоянием с УПЦ МП, также, например, защита столичного книжного магазина "Сяйво" от уничтожения "молодой командой" тогдашнего городского головы Киева Леонида Черновецкого. Он был активным участником Революции Достоинства, а затем, в 2014 году, защищал Украину от на тот момент гибридной агрессии РФ, которая за восемь лет переросла в полномасштабное вторжение.

О гибели 53-летнего Николая Кохановского под Волчанском, что на Харьковщине, стало известно 10 июня. Первое трагическое известие сообщила вдова политического и общественного деятеля, правозащитника, политзаключенного советских времен Степана Хмары Роксолана Хмара.

В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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