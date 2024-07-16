В Киеве простились с командиром батальона ОУН Николаем Кохановским. Фото

В центре Киева во вторник, 16 июля, прошла церемония прощания с военным, основателем добровольческого батальона "ОУН" Николаем Кохановским. О смерти защитника Украины стало известно 10 июня.

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Об этом сообщило hromadske. Вечная память и слава Герою!

Так, в Михайловском соборе Киева прошла церемония отпевания 53-летнего Николая "Буревия" Кохановского. Провести павшего защитника Украины в последний путь пришли сотни украинцев, в том числе военных.

После этого траурная процессия, которую жители столицы встречали стоя на колене, спустилась на Майдан Незалежности, где прощальные речи произнесли близкие и собратья воина. Захоронят защитника Украины на Лесном кладбище Киева.

Защитник Украины родился 25 мая 1971 года в поселке городского типа Приазовское в Запорожской области: ныне оно оккупировано российскими захватчиками. Как и большинство земляков, говорил по-русски – пока в возрасте 32 лет не принял для себя принципиальное решение перейти на украинский.

До Революции Достоинства Кохановский уже успел отличиться в националистической среде и "заработал" три уголовных дела. Первые две – за повреждение в Киеве памятников одному из организаторов ВЧК и Голодомора Григорию Петровскому (в 2008-м) и Ленину (в 2009). После повреждения памятника "вождю мирового пролетариата" на Бессарабке его даже на несколько суток отправили в СИЗО.

В 2009-м Коханивский получил уже третье уголовное дело, на этот раз – из-за конфликта с помощником тогдашнего министра образования украинофоба Дмитрия Табачника, проявившего пренебрежение к украинскому языку. На этот раз дело обернулось несколькими неделями в СИЗО, откуда Николая выпустили под давлением протестов общественности и судом, во время которого Кохановский встретил свою будущую жену Екатерину.

В биографии Кохановского – немало страниц, связанных с противостоянием с УПЦ МП, также, например, защита столичного книжного магазина "Сяйво" от уничтожения "молодой командой" тогдашнего городского головы Киева Леонида Черновецкого. Он был активным участником Революции Достоинства, а затем, в 2014 году, защищал Украину от на тот момент гибридной агрессии РФ, которая за восемь лет переросла в полномасштабное вторжение.

О гибели 53-летнего Николая Кохановского под Волчанском, что на Харьковщине, стало известно 10 июня. Первое трагическое известие сообщила вдова политического и общественного деятеля, правозащитника, политзаключенного советских времен Степана Хмары Роксолана Хмара.

Как сообщал OBOZ.UA, под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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