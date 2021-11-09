В Киеве прощаются с экс-нардепом Звягильским, умершим от осложнений коронавируса. Фото и видео

Во вторник, 9 ноября, в Киеве проводят в последний путь депутата Верховной Рады несколько прошлых созывов и экс-премьера Ефима Звягильского. Сердце 88-летнего политика, бизнесмена и Героя Украины, болевшего коронавирусом, остановилось в минувшую субботу.

Церемония прощания проходила в Клубе Кабинета министров на улице Институтской, 7. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Около 10:00 проститься с Ефимом Звягильским, кроме родных и близких, пришли друзья, политики и нардепы.

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Одним из первых отдал уважение умершему политику мэр столицы Виталий Кличко. А также спикер ВРУ Руслан Стефанчук в окружении других народных депутатов.

Поскольку Звягильский – Герой Украины – на церемонии присутствовал почетный караул, который менялся каждые 15 минут. В то же время внутрь Клуба Кабмина людей пускали после проверок сумок. В целом церемония продлится до 12:00.

Родился 20 февраля 1933 года в еврейской семье в городе Сталино (современный Донецк. – Ред.). Он был народным депутатом с первого по восьмой созыв Верховной Рады, исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993-го по июль 1994 года.

Звягильский получил звание кандидата технических наук, Героя Украины, был одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. Дважды старший нардеп открывал первые заседания новоизбранной Рады в 2012 и 2014 годах. На последних парламентских выборах 2019-го не баллотировался в парламент. В последнем, восьмом созыве представлял "Оппозиционный блок".

Ефим Звягильский умер 6 ноября в Институте сердца Минздрава Украины – от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября на Львовщине нашли мертвым Юрия Силецкого – заместителя директора Львовского исторического музея. Накануне 38-летний мужчина уехал из дома и не вернулся, его сразу объявили в розыск.