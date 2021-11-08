Пропавшего замдиректора Львовского исторического музея обнаружили мертвым

На Львовщине в воскресенье, 7 ноября, нашли мертвым заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого. Накануне он выехал из дома и не вернулся.

38-летнего мужчину в тот же день объявили в розыск. О смерти Силецкого сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в Facebook.

Силецкий выехал из дома в субботу, 6 ноября, около 13:00 из дома в Винниках. Он направлялся в сторону Тернополя. В полиции подтвердили информацию о происшествии местному изданию ZAXID.NET, однако не уточнили детали.

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Известно только, что на месте, где нашли автомобиль и мертвого мужчину продолжают работать следователи. Причина его смерти пока не установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в самолете Стамбул-Гамбург умер 51-летний пассажир, больной коронавирусом. Происшествие случилось на борту Pegasus. Смерть мужчины заметили только после посадки.