В Киеве прошла акция памяти, посвященная Георгию Гонгадзе. Фото

В Киеве в четверг, 16 сентября, прошла акция памяти к 21-й годовщине убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Мероприятие состоялось в Ильинском сквере – неподалеку от места, где его похоронили 5,5 лет назад.

Об этом сообщило издание Украинская правда. Сотрудники СМИ и правозащитники принесли с собой фотографии погибшего журналиста.

Известная правозащитница Валентина Теличенко отметила важность того, чтоб украинцы и международное сообщество узнали, кто был заказчиком убийства Гонгадзе.

Видео дня

"Это является частью требований решения Европейского суда по правам человека, которое было принято в 2005 году и до сих пор остается невыполненным. Невыполненным из-за того, что Украина не сделала системных изменений, не только потому что заказчиков не нашла и не показала, но также не совершила системных изменений для того, чтобы труд журналистов был безопасным", – заявила Теличенко.

Напомним, США призвали генпрокурора Ирину Венедиктову найти заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

К 20 годовщине убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе в Киеве открыли мемориальную доску, а Радио Свобода выпустило видеоподкаст с уникальными кадрами, оцифрованными впервые. Памятник установлен на фасаде Национального союза журналистов.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал об истории убийства Георгия Гонгадзе, которое потрясло Украину.