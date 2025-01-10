В Киеве прощаются с офицером-морпехом Андреем Кузьменко. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 10 января, прощаются с офицером-морпехом Андреем Кузьменко. Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

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Об этом сообщило издание Телеграф. Вечная память и слава Герою!

Так, в Михайловском соборе началась церемония прощания с погибшим на фронте офицером-морпехом Андреем Кузьменко. Страшное известие о гибели воина поступило 4 января. Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

Похоронят павшего на войне Защитника на Аллее Героев Лесного кладбища. У него осталась беременная жена Анастасия.

Андрей был настоящей любовью, надеждой и опорой, а также отцом их с Анастасией будущего ребенка, который родится совсем скоро.

"Я называла тебя любовью всей моей жизни. И так и есть. Мой лучший друг, защитник, моя опора. Отец нашего ребенка. Люблю тебя и всегда буду любить. В каком измерении ты бы ни был. Андрея не стало. И моего сердца не стало ", – написала она о своем любимом.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Курском направлении погиб 26-летний воин со Львовщины Дмитрий Дячок. Смертельные ранения он получил 1 января возле населенного пункта Заолешенко в Суджанском районе.

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