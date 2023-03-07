В Киеве прощаются с героями-разведчиками ''Святошей'', ''Аполлоном'', ''Непейпивом'' и ''Тарасием''. Фото та відео

В Киеве во вторник, 7 марта, началась церемония прощания с героями-разведчиками, которые делали "хлопок" Белгороду и Брянску. Юрий "Святоша" Горовец, Максим "Непейпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк и Богдан "Аполлон" Ляговый отдали свои жизни за независимость Украины.

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Об этом сообщили в соцсетях. Воины погибли 26 декабря 2022 во время выполнения боевого задания (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в столице началась церемония прощания с героями-разведчиками Юрием "Святошей" Горовцем, Максимом "Непейпивом" Михайловым, Тарасом "Тарасием" Карпюком и Богданом "Аполлоном" Ляговым. В 11:30 в Михайловском Златоверхом соборе, куда привезли для отпевания погибших героев, собрались родные, близкие и собратья воинов.

Следует отметить, что украинские защитники погибли 26 декабря на границе между Украиной и Брянской областью РФ. Воины, за плечами у которых немало рискованных операций, погибли, так и не давшись в руки захватчикам.

Юрий "Святоша" Горовец, националист, христианин, актер, путешественник, ветеран, был успешным диверсантом. С началом войны с Россией на Донбассе Юрий сразу отправился на фронт. Воевал в Иловайске в 2014 году, защищал Мариуполь. Именно он, уверяют знавшие Юрия, руководил украинской группой, которая заходила на вражескую территорию.

Максим Непийпиво Михайлов был в украинском национальном движении давно – задолго до Революции Достоинства и начала войны с Россией.

Тарас "Тарасий" Карпюк – тоже националист. Когда Россия начала агрессию против Украины в Донбассе, он ушел на фронт одним из первых. Карпюк выжил во время бойни в Иловайске в августе 2014 года.

Богдан "Аполлон" Лягов был самым молодым, но одним из самых отчаянных воинов группы. Богдану было всего 19 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Хмельник в Винницкой области простились с украинским военнослужащим Сергеем Питериным, погибшим, защищая Украину от российских оккупантов. Герою было 36 лет, без отца остались двое детей.

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