В Киеве прощаются с Евгением Марчуком. Фоторепортаж

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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В Киеве прощаются с Евгением Марчуком. Фоторепортаж

В субботу, 7 августа, в Киеве проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Украины и первым главой Службы безопасности (СБУ) Евгением Кирилловичем Марчуком. Он умер в четверг, 5 августа, на 81-м году жизни.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в связи с похоронами перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. В память о Марчуке участникам раздавали газету "День" с некрологом и описанием его жизни.

Перекрыта улица Грушевского
Видео дня
Люди пришли попрощаться с Марчуком
На церемонии прощания было многолюдно

Каждые 15 минут возле гроба Евгения Марчука менялся почетный караул.

На мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-глава МИД Владимир Огрызко

Лилия Гриневич и вдова Марчука Лариса Ившина.
Экс-министр юстиции Лавринович.
Экс-глава МИД Владимир Огрызко.

Проститься с Марчуком также пришла народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Помощник Зеленского Сергей Шефир прибыл в окружении охранников.

Церемонию посетили бывший депутат ВР Иван Заец и режиссер Олесь Янчук, а также министра образования Украины в 1999-2005 годах Василий Кремень и экс-глава СБУ Василий Грицак.

Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Помощник Зеленского Сергей Шефир.
Бывший нардеп Иван Заец.
Режиссер Олесь Янчук.
Экс-глава СБУ Василий Грицак.
Бывший министр образования Крменень.

На прощание принесли большое количество цветов, были замечены венки от президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабинета министров Украины и других государственных институций.

Семья Марчуков.
Цветы на церемонии прощания

Стало известно, что похороны бывшего премьера состоятся на Байковом кладбище.

Марчук умер 5 августа
Люди несли цветы и венки
Награды Марчука

Как сообщал OBOZREVATEL, сердце Евгения Марчука остановилось 5 августа. О кончине государственного деятеля в соцсети сообщила его жена. Его здоровье подкосил коронавирус.

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