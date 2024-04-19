В Киеве прощаются с активистом и украинским военным Павлом Петриченко. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 19 апреля, началась церемония прощания с сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павлом Петриченко. Его жизнь оборвалась в Донецкой области 15 апреля, когда воин выполнял боевое задание.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. 16 апреля защитнику должно было исполниться 32 года.

Так, 19 апреля в Михайловском соборе прощаются с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко. Провести в последний путь Героя пришли сотни украинцев, среди которых родные, близкие, коллеги и побратимы.

До полномасштабной войны Павел являлся проектным менеджером и участником общественных инициатив. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле присоединился к рядам ВСУ.

Присоединившись к ВСУ, военный оказался на юге Украины. Там он руководил дроном, разведывал позиции врага для того, чтобы скорректировать по ним огонь минометной батареи.

Именно Павел Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Воин поднял вопрос вреда лудомании для наших Сил обороны, за что ему стали благодарить множество военных. Павел обратил внимание общества и власти на эту проблему, сделав большой шаг к ее решению.

В понедельник, 15 апреля, жизнь защитника Украины оборвалась в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Похоронят воина на Аскольдовой могиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 9 апреля, на Майдане Незалежности попрощались с погибшими офицерами 67-й бригады Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Защитники Украины были родом из Тернополя и погибли в один день в результате вражеских обстрелов.

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