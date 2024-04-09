Были кумовьями и погибли в один день: в Киеве простились с военными Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным. Фото и видео

В Киеве во вторник, 9 апреля, на Майдане Незалежности попрощались с погибшими офицерами 67-й бригады Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Защитники Украины были родом из Тернополя и погибли в один день в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героям!

Утром на столичном Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с погибшими офицерами 67-й бригады Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным.

Защитники Украины погибли в один день от вражеского снаряда. Коновал был командиром 2-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Тарас Петришин был его заместителем. Оба родом из Тернополя и были кумовьями.

Провести в последний путь воинов пришли родственники, побратимы и неравнодушные украинцы.

Вечером, 9 апреля, около 18:00 тела военных встретят в родном городе – Тернополе. А завтра, 10 апреля, с ними попрощаются в Доме печали, что на Микулинецком кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Олег Спасиба. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 апреля.

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