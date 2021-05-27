В Киеве прорвало водоппровод в центре города: река из кипятка затопила улицу Антоновича

В четверг, 27 мая, в центре Киева прорвало водопровод. Происшествие случилось на улице Владимира Антоновича, 176 неподалеку от ТРЦ "Ocean Plaza".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. По опубликованному снимку видно, что на улице Антоновича образовалась река из грязной воды (чтобы просмотреть видео, досскрольте до конца страницы).

На место аварии уже выехали коммунальщики. Также на месте ЧП дежурят патрульные полицейские. Информации о пострадавших нет.

Движение перекрыто.

Напомним, в Сломенском районе Киева во вторник, 25 мая, из-за прорыва трубы 8 домов остались без водоснабжения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 мая, на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка высотой 10 метров. Были повреждены несколько автомобилей, а площадь перед Национальной библиотекой Украины имени Владимира Вернадского залило потоками грязи.