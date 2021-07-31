В Киеве произошло масштабное ДТП: авто вылетели на обочину. Фото и видео

В субботу, 31 июля, в Киеве произошло масштабное ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой окружной дороги. Там не разминулись Chevrolet и Nissan.

Известно, что 19-летний водитель Chevrolet повернул на Газопроводную с крайнего левого ряда и нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Nissan не был готов к такому маневру и не успел начать тормозить, чтобы избежать столкновения. В результате сильного удара обе машины вылетели на обочину, а Nissan перевернуло на бок. Водителя Chevrolet госпитализировали на скорой с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Видео дня

Момент столкновения зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля, который ехал сзади:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Днепр – Запорожье произошло масштабное ДТП. В результате аварии погиб один из водителей, еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.