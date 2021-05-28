В Киеве произошло ДТП с трамваем – город сковали пробки, движение парализовано. Карта

В Киеве в пятницу, 28 мая, возле станции метро "Черниговская" автомобиль Волга протаранил трамвай. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает Киев оперативный, из-за ДТП на улице Гната Хоткевича образовалась тянучка.

Отметим, утренние пробки серьезно повлияли на скорость автомобилей на основных магистралях столицы. Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Северном, Патона, Метро, Гаванском и Дарницком мостах.

Тянучки образовались на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры (ДТП в районе метро "Почайна"), Освободителей (ДТП в районе метро "Дарница"), Броварском, Николая Бажана, Академика Глушакова (ДТП в районе метро "Ипподром") и Голосеевском (ДТП в районе метро "Демеевская").

Тянучки повлияли на трафик на проспектах Воздухофлотском, Соборности, Победы, Героев Сталинграда и Валерия Лобановского.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Тараса Шевченко, Чоколовском и Леси Украинки, а также на Харьковском и Набережном шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Набережно-Хрещатицкой, Богатырской, Братиславской, Окружной дороге, Семена Скляренко (ремонт дороги), Борщаговской и Кирилловской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района 35-летний житель села Воропаев угнал автомобиль, а потом попал на нем в аварию в Киеве.