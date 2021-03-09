В Киеве произошли стычки полиции с протестующими из-за суда по делу Шеремета

Во вторник, 9 марта, под зданием Шевченковского районного суда произошли стычки протестующих с правоохранителями из-за суда над Андреем Антоненко – одним из подозреваемых по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил Telegram-канал Pavlovsky News.

Ветерана АТО Андрея Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета. 9 марта Шевченковский суд должен был рассмотреть изменение меры пресечения для Антоненко. Под зданием суда с самого утра собрались сотни людей, которые считают, что Андрей Антоненко не причастен к убийству Шеремета.

Однако акция протеста не прошла без потасовок. Как сообщает Pavlovsky News, правоохранители силой пытались вытолкать протестующих с проезжей части.

Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета отменили. После получения известия сторонники Антоненко направились к месту, откуда должны вывезти обвиняемого в СИЗО.

По сообщению НВ автозак с Андреем Антоненко уже покинул территорию Шевченковского суда.

Напомним, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений по делу о гибели журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрею Антоненко. Полиция считает, что именно они убили Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 8 марта, в Конча-Заспе Киевской области у резиденции президента Украины Владимира Зеленского состоялась акция протеста с требованием освободить осужденного в Одессе Сергея Стерненко и обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.