В Киеве произошел пожар на кладбище

В четверг, 22 апреля, в Киеве произошел пожар на Берковецком кладбище.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Отмечается, что на кладбище по улице Стеценко произошло возгорание мусора. Пожар начался в 5:22.

"К месту вызова было направлено дежурное отделение пожарных 7-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что горит мусор на открытой территории на площади 200 кв. М и не теряя времени, сразу же приступили к тушению пожара", – рассказали спасатели

В 6:07 пожар бойцы локализовали, а в 07:56 – полностью ликвидировали. К тушению пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара выяснят правоохранители.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице 21 апреля на проспекте Победы произошло ДТП с участием элитного спорткара Ford Mustang.