В Киеве прогремел мощный взрыв: стало известно о повреждениях

Вечером воскресенья, 7 марта, на улице Радистов в Деснянском районе Киева прогремел мощный взрыв рядом с гаражными помещениями.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева. Информации о пострадавших пока не поступало.

Правоохранители отметили, что сразу после одновременного поступления нескольких сообщений о взрыве в 21.00 на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи со служебной собакой, работники ДСНС и врачи.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в июне 2020 года произошел взрыв газа в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате погибло три человека, а также были повреждены несколько этажей.

Позже жители многоэтажного дома, в котором произошел взрыв, получили жилье в недостроях и отдаленных уголках столицы.

Сейчас коммунальщики продолжают работы по демонтажу конструкций этого дома.

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