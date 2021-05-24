В Киеве пробки парализовали движение, такси подняли цены до 400 грн. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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На столичных улицах образовались тянучки

В Киеве в понедельник, 24 мая, многочисленные пробки парализовали движение автомобилей на дорогах. Стоимость услуг такси в столице утром достигло 400 грн.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком (ДТП), Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Движение транспорта оказалось парализовано на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры (ремонтные работы), Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Соборности и Николая Бажана.

В Киеве пробки парализовали движение авто.
Проспекты Шухевича и Бандеры.
Пробки на мостах столицы.

Пробки повлияли на трафик на проспектах Голосеевском, Академика Глушкова, Победы, Валерия Лобановского и Минском.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Чоколовском, Перова и Тараса Шевченко, Харьковском, Дарницком и набережном шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской, Братиславской, Полярной, Протасов Яр, Вадима Гетьмана, Окружной дороге, Большой Васильковской, Семена Скляренко и Кирилловской.

Проспект Николая Бажана.
Окружная дорога, проспекты Глушакова и Голосеевский.
Проспект Победы.

Стоит отметить, что цены на услуги такси утром 24 мая составляли от 270 до 400 грн за поездку с левого на правый берег. При этом, заказать автомобиль практически было невозможно.

Цены на услуги такси в Киеве резко подняли.
Стоимость поездки оценивалась в 270-400 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Соломенском районе Киева 20 мая, в результате столкновения с Chevrolet автомобиль Ford перевернулся на крышу. Участников ДТП от травм спасли ремни безопасности.

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